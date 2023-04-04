Прорив дамби у Краматорську: затопило майже 260 будинків, людей розселяють в інше житло

"Близько 260 будинків на 30 вулицях підтоплено у Краматорську. Це оперативна інформація по надзвичайній події, яка сталася у селищі Краматорської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбувається неконтрольоване скидання води. Кириленко додав, що вода продовжує прибувати.

За словами голови ОВА, наразі на місці події працюють рятувальники ДСНС та комунальні служби.

"Створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла. Про перебіг подій повідомлятиму додатково", - додав Кириленко.