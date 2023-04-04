Прорыв дамбы в Краматорске: затопило около 260 домов, людей расселяют в другое жилье

"Около 260 домов на 30 улицах подтоплены в Краматорске. Это оперативная информация по чрезвычайному происшествию, произошедшему в поселке Краматорской территориальной громады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на одном из прудов частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды. Кириленко добавил, что вода продолжает прибывать.

По словам главы ОВА, сейчас на месте происшествия работают спасатели ГСЧС и коммунальные службы.

"Создаем бетонное заграждение и расчищаем русло тамошней реки для минимизации последствий разлива, расселяем людей из пострадавших домов к временному жилью. О ходе событий буду сообщать дополнительно", - добавил Кириленко.