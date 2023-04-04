Прорыв дамбы в Краматорске: затопило около 260 домов, людей расселяют в другое жилье

Во вторник, 4 апреля, в поселке Краматорской территориальной громады (Донецкая область) произошел неконтролируемый сброс воды. Из-за этого затопило около 260 домов в Краматорске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Около 260 домов на 30 улицах подтоплены в Краматорске. Это оперативная информация по чрезвычайному происшествию, произошедшему в поселке Краматорской территориальной громады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на одном из прудов частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды. Кириленко добавил, что вода продолжает прибывать.
По словам главы ОВА, сейчас на месте происшествия работают спасатели ГСЧС и коммунальные службы.
"Создаем бетонное заграждение и расчищаем русло тамошней реки для минимизации последствий разлива, расселяем людей из пострадавших домов к временному жилью. О ходе событий буду сообщать дополнительно", - добавил Кириленко.
Ранее о прорыве дамбы сообщал глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
Как сообщалось, в Карпатах резко усилился мороз. На высокогорье температура воздуха опустилась до -12 градусов.
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