Прорив блокади: в українські порти йдуть ще три судна за зерном та рудою

"Балкери Azara, Ying Hao 01, Eneida підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден і рухаються у напрямку портів Південний та Чорноморськ", - написав він.

За його даними, після завантаження понад 127 тис тонн української агропродукції та залізної руди судна вирушать у напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії.

Прорив блокади

Минулого місяця Україна оголосила про створення "гуманітарного коридору" в Чорному морі для звільнення кораблів, що застрягли в її портах з того часу, як Росія вторглася в лютому 2022 року, і для обходу фактичної блокади після того, як Росія вийшла з угоди про безпечний експорт зерна.

Спочатку Одесу залишили 5 суден, що застрягли в Україні з початку війни.

Першими суднами, які зайшли та вийшли з портів, стали балкери Resilient Africa та Aroyat, які експортували понад 20 тис тонн української агропродукції для країн Азії та Африки.

Відправлення цих суден є перевіркою спроможності України знову відкрити морські шляхи, коли Росія намагається відновити фактичну блокаду.