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Прорыв блокады: в украинские порты идут еще три судна за зерном и рудой

Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В направлении украинских портов двигаются три новых судна для загрузки экспортной продукцией. Они погрузят более 100 тысяч тонн агропродукции и железной руды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера Александра Кубракова в Facebook.

"Балкеры Azara, Ying Hao 01, Eneida подтвердили готовность воспользоваться временным коридором для гражданских судов и двигаются в направлении портов Южный и Черноморск", - написал он.

По его данным, после загрузки более 127 тыс. тонн украинской агропродукции и железной руды суда отправятся в направлении Китая, Египта и Испании.

Прорыв блокады

В прошлом месяце Украина объявила о создании "гуманитарного коридора" в Черном море для освобождения кораблей, застрявших в ее портах с тех пор, как Россия вторглась в феврале 2022 года, и для обхода фактической блокады после того, как Россия вышла из соглашения о безопасном экспорте зерна.

Сначала Одессу покинули 5 судов, застрявших в Украине с начала войны.

Первыми суднами, зашедшими и вышедшими из портов, стали балкеры Resilient Africa и Aroyat, которые экспортировали более 20 тыс. тонн украинской агропродукции для стран Азии и Африки.

Отправка этих судов является проверкой возможности Украины вновь открыть морские пути, когда Россия пытается восстановить фактическую блокаду.

 

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зерновой коридор