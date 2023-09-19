Прорив блокади: із Чорноморська вперше за два місяці вийшло судно із зерном

Минулого місяця Україна оголосила про створення "гуманітарного коридору" в Чорному морі для звільнення кораблів, які застрягли в її портах з того часу, як Росія вторглася в лютому 2022 року, і для обходу фактичної блокади після того, як Росія вийшла угоди про безпечний експорт зерна

Суховантажі Resilient Africa та Aroyat прибули до України 16 вересня і мали вирушити після завантаження майже 20 тисяч тонн пшениці для Африки та Азії.

Як заявив віце-прем'єр Олександр Кубраков, судно Resilient Africa з 3 тисячами тонн пшениці вийшло з порту Чорноморськ і рухається у напрямку Босфору.

Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден. Друге судно знаходиться в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту", - написав він у Facebook і розмістив фото.

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Прорив блокади

Відправлення судна є перевіркою спроможності України знову відкрити морські шляхи, коли Росія намагається відновити фактичну блокаду.

Москва неодноразово завдавала ударів ракетами та дронами по українській інфраструктурі експорту зерна.

Три морські порти Одеси, включаючи Чорноморськ, протягом року відправили десятки мільйонів тонн зерна під час російського вторгнення за угодою, укладеною за посередництвом ООН у липні 2022 року.

П'ять із кількох суден, що застрягли в Одесі, вже покинули порт, скориставшись тимчасовим коридором , що охоплює західне узбережжя Чорного моря поблизу Румунії та Болгарії.

Чорноморська зернова угода була укладена за посередництва ООН та Туреччини у липні 2022 року для боротьби з глобальною продовольчою кризою, посиленою вторгненням Росії в Україну. Україна і Росія входять до найбільших світових експортерів зерна.