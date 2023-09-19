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Прорыв блокады: из Черноморска впервые за два месяца вышло судно с зерном

Фото: Судно с зерном покинуло Черноморск, прорвав блокаду (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Грузовое судно с зерном покинуло украинский порт Черноморск впервые после выхода Москвы из зерновой сделки в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В прошлом месяце Украина объявила о создании "гуманитарного коридора" в Черном море для освобождения кораблей, застрявших в ее портах с тех пор, как Россия вторглась в феврале 2022 года, и для обхода фактической блокады после того, как Россия вышла соглашения о безопасном экспорте зерна

Сухогрузы Resilient Africa и Aroyat прибыли в Украину 16 сентября и должны были отправиться после загрузки почти 20 тысяч тонн пшеницы для Африки и Азии.

Как заявил вице-премьер Александр Кубраков, судно Resilient Africa с 3 тысячами тонн пшеницы вышло из порта Черноморск и двигается в направлении Босфора.

"Это первое из двух судов, зашедших в порт Черноморск на прошлой неделе по установленному ВМС ВСУ временному коридору для гражданских судов. Второе судно находится в порту под загрузкой украинской пшеницы для Египта", - написал он в Facebook и разместил фото.

www.facebook.com/oleksandr.kubrakov

Прорыв блокады

Отправка судна является проверкой способности Украины вновь открыть морские пути в то время, когда Россия пытается возобновить фактическую блокаду.

Москва неоднократно наносила удары ракетами и дронами по украинской инфраструктуре экспорта зерна.

Три морских порта Одессы, включая Черноморск, в течение года отправили десятки миллионов тонн зерна во время российского вторжения по соглашению, заключенному при посредничестве ООН в июле 2022 года.

Пять из нескольких судов, застрявших в Одессе, уже покинули порт, воспользовавшись временным коридором, охватывающим западное побережье Черного моря вблизи Румынии и Болгарии.

Черноморское зерновое соглашение было заключено при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года для борьбы с глобальным продовольственным кризисом, усугубленным вторжением России в Украину. Украина и Россия входят в число крупнейших мировых экспортеров зерна.

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Одессазерновой коридор