Аналітики ISW у своєму звіті заявляють, що нібито ЗСУ захопили 45 кв. км території в Курській області, зокрема 11 населених пунктів, включно з Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликово, і діють у Любимівці.

Однак російське Міноборони заявило, що російські військові продовжують чинити опір нібито українськім військовим у прикордонних Судженському та Коренівському районах Курської області.

Втім, російське видання "Агенство" пише, що дані свідчать про те, що нібито українські військові просунулися на 20 - 80 км вглиб Курської області та наблизились до дороги на Курчатов. Саме там розташована Курська АЕС.

Фото: нібито українські військові просунулися на 20 - 80 км вглиб Курської області (t.me/agentstvonews)

Бої в Курській області тривають наразі за тридцять кілометрів від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція, і за 15 кілометрів від великого райцентру Льгов, з населенням у 17 тисяч росіян.

Фото: бої просуваються до Курчатова та Льгова (svoboda.org)

Також російські ЗМІ заявляють про те, що нібито українські військові після прориву кордону почали будівництво фортифікаційних споруд у Курській області.

Видання Washington Post заявило, за даними зі своїх джерел, що Україна нібито взяла під контроль газовимірювальну станцію, яка розташована на відстані близько п'яти миль (близько 8 км - ред.) від кордону з Росією.