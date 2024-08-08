Прорив біля Суджі у Курській області: яка ситуація на вечір третього дня боїв (карти)

Третя доба боїв триває у Курській області. Росія ймовірно втратила контроль над 350 квадратними кілометрами своєї території. Нібито українські військові були помічені біля міста Льгов.
Про те, що відбувається в Курській області та де наразі йдуть бої - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.
Аналітики ISW у своєму звіті заявляють, що нібито ЗСУ захопили 45 кв. км території в Курській області, зокрема 11 населених пунктів, включно з Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликово, і діють у Любимівці.
Однак російське Міноборони заявило, що російські військові продовжують чинити опір нібито українськім військовим у прикордонних Судженському та Коренівському районах Курської області.
Втім, російське видання "Агенство" пише, що дані свідчать про те, що нібито українські військові просунулися на 20 - 80 км вглиб Курської області та наблизились до дороги на Курчатов. Саме там розташована Курська АЕС.
Фото: нібито українські військові просунулися на 20 - 80 км вглиб Курської області (t.me/agentstvonews)
Бої в Курській області тривають наразі за тридцять кілометрів від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція, і за 15 кілометрів від великого райцентру Льгов, з населенням у 17 тисяч росіян.
Також російські ЗМІ заявляють про те, що нібито українські військові після прориву кордону почали будівництво фортифікаційних споруд у Курській області.
Видання Washington Post заявило, за даними зі своїх джерел, що Україна нібито взяла під контроль газовимірювальну станцію, яка розташована на відстані близько п'яти миль (близько 8 км - ред.) від кордону з Росією.
Вранці вівторка, 6 серпня, у ЗМІ почала з'являтись інформація щодо прориву у Курській області. Пізніше самі росіяни заявили, що нібито підрозділи Сил оборони України нібито "прорвали" кордон у Курській області, яка межує із Сумською.
Повідомлялось про бої на околицях російського міста Суджа, неподалік від якого розташована газовимірювальна станція "Газпрому". Вона забезпечує транзит російського газу через Україну.
Російський диктатор Володимир Путін відреагував на події у Курській області через понад добу від їх початку. Він скликав військове командування на нараду. Пізніше у західних ЗМІ поширилась інформація про те, що російське командування знало про підготовку прориву у Курській області, однак не доповіло про це Путіну.
Більш детально про ситуацію в російському регіоні - у матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: огляд ISW, публікації видань "Радіо Свобода" ,"Агенство" та Washington Post.
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