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Прорыв возле Суджи в Курской области: какая ситуация к вечеру третьего дня боев (карты)

Иллюстративное фото: в Курской области третий день продолжаются бои (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Третьи сутки боев продолжаются в Курской области. Россия, вероятно, потеряла контроль над 350 квадратными километрами своей территории. Якобы украинские военные были замечены возле города Льгов.

О происходящем в Курской области и где сейчас идут бои - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Аналитики ISW в своем отчете заявляют, что якобы ВСУ захватили 45 кв. км территории в Курской области, в том числе 11 населенных пунктов, включая Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово, и действуют в Любимовке.

Однако российское Минобороны заявило, что российские военные продолжают сопротивляться якобы украинским военным в приграничных Судженском и Кореневском районах Курской области.

Впрочем, российское издание "Агентство" пишет, что данные свидетельствуют о том, что якобы украинские военные продвинулись на 20-80 км вглубь Курской области и приблизились к дороге на Курчатов. Там же расположена Курская АЭС.

Фото: якобы украинские военные продвинулись на 20-80 км вглубь Курской области (t.me/agentstvonews)

Бои в Курской области продолжаются за тридцать километров от Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция, и в 15 километрах от большого райцентра Льгов, с населением в 17 тысяч россиян.

Фото: бои продвигаются в Курчатов и Льгов (svoboda.org)

Также российские СМИ заявляют, что якобы украинские военные после прорыва границы начали строительство фортификационных сооружений в Курской области.

Издание Washington Post заявило, по данным из своих источников, что Украина якобы взяла под контроль газоизмерительную станцию, расположенную на расстоянии около пяти миль (около 8 км - ред.) от границы с Россией.

Предыстория

Утром вторника, 6 августа, в СМИ начала появляться информация о прорыве в Курской области. Позже сами россияне заявили, что якобы подразделения Сил обороны Украины якобы "прорвали" границу в Курской области, граничащую с Сумской.

Сообщалось о боях в окрестностях российского города Суджа, неподалеку от которого расположена газоизмерительная станция "Газпрома". Она обеспечивает транзит российского газа через Украину.

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на события в Курской области спустя более суток с их начала. Он созвал военное командование на совещание. Позже в западных СМИ распространилась информация о том, что российское командование знало о готовящемся прорыве в Курской области, однако не доложило об этом Путину.

Более подробно о ситуации в российском регионе – в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: обзор ISW, публикации изданий "Радио Свобода", "Агентство" и Washington Post.

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