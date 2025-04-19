UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Прорив у Бєлгородській області. Зеленський розповів по успіхи ЗСУ

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові сили закріпили позиції на території Курської області та продовжили просування вглиб Бєлгородської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Щойно доповідав Головком Олександр Сирський. Наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають позиції", - зауважив президент.

Водночас він відзначив успіхи українських військових на Білгородському напрямку.

"На території Білгородської області наші військові просунулись і збільшили нашу зону контролю", - заявив він.

Ситуація на фронті

Зауважимо, що сьогодні, станом на 16:00 на фронті від початку доби відбулося майже 60 бойових зіткнень. Найбільше боїв було зафіксовано на Покровському та Курському напрямках.

Детальніше про ситуацію по кожному з напрямків фронту, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас раніше сьогодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. За їх даними, протягом останньої доби зафіксоване просування ворога на декількох ділянках.

Водночас варто згадати й про втрати ворога. Зауважимо, що минулої доби втрати російських загарбників склали понад тисячі осіб. Також українські воїни знешкодили:

  • 14 танків,
  • 9 бойових броньованих машин,
  • 70 артилерійських систем,
  • три засоби ППО,
  • 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня,
  • три ракети,
  • 208 одиниць автомобільної техніки,

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниОкупанти