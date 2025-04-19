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Прорыв в Белгородской области. Зеленский рассказал об успехах ВСУ

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные силы закрепили позиции на территории Курской области и продолжили продвижение вглубь Белгородской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Только что докладывал Главком Александр Сырский. Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции", - отметил президент.

В то же время он отметил успехи украинских военных на Белгородском направлении.

"На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля", - заявил он.

Ситуация на фронте

Заметим, что сегодня, по состоянию на 16:00 на фронте с начала суток произошло почти 60 боевых столкновений. Больше всего боев было зафиксировано на Покровском и Курском направлениях.

Подробнее о ситуации по каждому из направлений фронта, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время ранее сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. По их данным, в течение последних суток зафиксировано продвижение врага на нескольких участках.

В то же время стоит упомянуть и о потерях врага. Заметим, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили более тысячи человек. Также украинские воины обезвредили:

  • 14 танков,
  • 9 боевых бронированных машин,
  • 70 артиллерийских систем,
  • три средства ПВО,
  • 111 БПЛА оперативно-тактического уровня,
  • три ракеты,
  • 208 единиц автомобильной техники,

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