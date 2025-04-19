Прорыв в Белгородской области. Зеленский рассказал об успехах ВСУ

Ситуация на фронте

Заметим, что сегодня, по состоянию на 16:00 на фронте с начала суток произошло почти 60 боевых столкновений. Больше всего боев было зафиксировано на Покровском и Курском направлениях.

Подробнее о ситуации по каждому из направлений фронта, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время ранее сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. По их данным, в течение последних суток зафиксировано продвижение врага на нескольких участках.

В то же время стоит упомянуть и о потерях врага. Заметим, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили более тысячи человек. Также украинские воины обезвредили:

14 танков,

9 боевых бронированных машин,

70 артиллерийских систем,

три средства ПВО,

111 БПЛА оперативно-тактического уровня,

три ракеты,

208 единиц автомобильной техники,

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