Курська операція ЗСУ: росіяни знову просунулися, з’явилися нові карти боїв
Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. За останню добу зафіксоване просування ворога на декількох ділянках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначається, що минулої доби у Курській області відбулося 23 боєзіткнення. При цьому ворог завдав 25 авіаційних ударів, скинув 44 керовані бомби, здійснив 326 артилерійських обстрілів, зокрема шість - з реактивних систем залпового вогню.
Карта боїв у Курській області на 19 квітня
t.me/GeneralStaffZSU
Якщо порівнювати з картою, яку показав Генштаб ЗСУ зранку 18 квітня, то помітне зменшення зони, яку контролюють українські воїни у Курській області. Зафіксоване просування російських сил у кількох локаціях.
Карта боїв на 18 квітня
t.me/GeneralStaffZSU
За даними аналітичного сервісу Depp State, буферна зона у Курській області скоротилася до 9,88 квадратні кілометри на одній локації та до 21,02 квадратні кілометри - на іншому напрямку.
скриншот deepstatemap.live
Курська операція ЗСУ
Нагадаємо, що українські воїни розпочали наступальні дії у Курській області понад вісім місяців тому - на початку серпня 2024 року. Сили оборони взяли під контроль сотні населених пунктів та створили буферну зону у прикордонних районах РФ.
Росіяни намагаються витиснути українські сили з Курської області. До боїв ворог залучив війська Північної Кореї.
У лютому-березні ситуація у Курській зоні загострилися. Під натиском ворожих сил українські війська вийшли з деяких населених пунктів, зокрема з міста Суджа. Втім бої у Курській області тривають.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.