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Курська операція ЗСУ: росіяни знову просунулися, з’явилися нові карти боїв

Курська область, Субота 19 квітня 2025 10:15
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Курська операція ЗСУ: росіяни знову просунулися, з’явилися нові карти боїв Фото: у Курській області тривають важкі бої (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. За останню добу зафіксоване просування ворога на декількох ділянках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначається, що минулої доби у Курській області відбулося 23 боєзіткнення. При цьому ворог завдав 25 авіаційних ударів, скинув 44 керовані бомби, здійснив 326 артилерійських обстрілів, зокрема шість - з реактивних систем залпового вогню.

Карта боїв у Курській області на 19 квітня
Курська операція ЗСУ: росіяни знову просунулися, з’явилися нові карти боїв
t.me/GeneralStaffZSU

Якщо порівнювати з картою, яку показав Генштаб ЗСУ зранку 18 квітня, то помітне зменшення зони, яку контролюють українські воїни у Курській області. Зафіксоване просування російських сил у кількох локаціях.

Карта боїв на 18 квітня
Курська операція ЗСУ: росіяни знову просунулися, з’явилися нові карти боїв
t.me/GeneralStaffZSU

За даними аналітичного сервісу Depp State, буферна зона у Курській області скоротилася до 9,88 квадратні кілометри на одній локації та до 21,02 квадратні кілометри - на іншому напрямку.
Курська операція ЗСУ: росіяни знову просунулися, з’явилися нові карти боїв
скриншот deepstatemap.live

Курська операція ЗСУ

Нагадаємо, що українські воїни розпочали наступальні дії у Курській області понад вісім місяців тому - на початку серпня 2024 року. Сили оборони взяли під контроль сотні населених пунктів та створили буферну зону у прикордонних районах РФ.

Росіяни намагаються витиснути українські сили з Курської області. До боїв ворог залучив війська Північної Кореї.

У лютому-березні ситуація у Курській зоні загострилися. Під натиском ворожих сил українські війська вийшли з деяких населених пунктів, зокрема з міста Суджа. Втім бої у Курській області тривають.

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