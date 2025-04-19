Курська операція ЗСУ: росіяни знову просунулися, з’явилися нові карти боїв

Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. За останню добу зафіксоване просування ворога на декількох ділянках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначається, що минулої доби у Курській області відбулося 23 боєзіткнення. При цьому ворог завдав 25 авіаційних ударів, скинув 44 керовані бомби, здійснив 326 артилерійських обстрілів, зокрема шість - з реактивних систем залпового вогню. Карта боїв у Курській області на 19 квітня



t.me/GeneralStaffZSU Якщо порівнювати з картою, яку показав Генштаб ЗСУ зранку 18 квітня, то помітне зменшення зони, яку контролюють українські воїни у Курській області. Зафіксоване просування російських сил у кількох локаціях. Карта боїв на 18 квітня



t.me/GeneralStaffZSU За даними аналітичного сервісу Depp State, буферна зона у Курській області скоротилася до 9,88 квадратні кілометри на одній локації та до 21,02 квадратні кілометри - на іншому напрямку.



скриншот deepstatemap.live