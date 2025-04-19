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Втрати Росії на війні з Україною перевищили 940 тисяч військових, - Генштаб

Субота 19 квітня 2025 08:02
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Втрати Росії на війні з Україною перевищили 940 тисяч військових, - Генштаб Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1180 російських окупантів. Відтак загальні втрати ворога в особовому складі на війні проти України вже перевищили 940 тисяч "вояків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 квітня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 940 150 (+1180) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 676 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 266 (+9) од.;
  • артилерійських систем - 26 600 (+70) од.;
  • РСЗВ - 1 368 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1 139 (+3) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33 176 (+111) од.;
  • крилатих ракет - 3 148 (+3) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 45 162 (+208) од.;
  • спеціальної техніки - 3 858 од.

Втрати Росії на війні з Україною перевищили 940 тисяч військових, - Генштаб

Ситуація на фронті

Раніше у вечірньому зведенні 18 квітня у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що з початку доби на фронті відбулося вже 124 бойових зіткнень.

Крім того, у Силах оборони зазначили, що російські окупанти продовжували тиснути на Покровському напрямку, де фіксувалося 46 атак та штурмів з боку ворога.

У новому звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому 19 квітня, розповідалося, що українські захисники просунулися під Торецьком. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів біля Куп'янська, Лиману, Курахового та у Курській області.

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Генштаб ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України
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Втрати Росії на війні з Україною перевищили 940 тисяч військових, - Генштаб
Втрати Росії на війні з Україною перевищили 940 тисяч військових, - Генштаб
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