Втрати Росії на війні з Україною перевищили 940 тисяч військових, - Генштаб
Сили оборони України ліквідували за добу ще 1180 російських окупантів. Відтак загальні втрати ворога в особовому складі на війні проти України вже перевищили 940 тисяч "вояків".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 квітня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 940 150 (+1180) осіб ліквідовано;
- танків - 10 676 (+14) од.;
- бойових броньованих машин - 22 266 (+9) од.;
- артилерійських систем - 26 600 (+70) од.;
- РСЗВ - 1 368 (+1) од.;
- засоби ППО - 1 139 (+3) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33 176 (+111) од.;
- крилатих ракет - 3 148 (+3) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 45 162 (+208) од.;
- спеціальної техніки - 3 858 од.
Ситуація на фронті
Раніше у вечірньому зведенні 18 квітня у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що з початку доби на фронті відбулося вже 124 бойових зіткнень.
Крім того, у Силах оборони зазначили, що російські окупанти продовжували тиснути на Покровському напрямку, де фіксувалося 46 атак та штурмів з боку ворога.
У новому звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому 19 квітня, розповідалося, що українські захисники просунулися під Торецьком. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів біля Куп'янська, Лиману, Курахового та у Курській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.