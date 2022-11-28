Прорахунки були фатальними. У США перевіряють невірні прогнози по війні в Україні, - ЗМІ

Як видання, Пентагон перевіряє неправильні прогнози щодо повномасштабної війни України з Росією. Також представники США не очікували, що їх втягнуть у великий міжнародний конфлікт, який може розтягнутися на роки. Тотальні прорахунки Вашингтона в прогнозах були фатальними.

"Спецслужби США вірно доповідали щодо можливості вторгнення РФ до України, водночас вони недооцінили масштаби бойових дій", - йдеться у матеріалі.

Один з чиновників заявив, що найбільший наземний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни поставив у глухий кут найпотужніші та найдорожчі спецслужби у світі прямо тут, у США. Колишні високопосадовці США зазначають, що розвідувальна спільнота займається розбором своїх невдалих прогнозів по Україні.

"Однією з фундаментальних проблем РФ було те, що їй не вдалося досягти переваги в повітрі над Україною. Росіяни залишили війська відкритими для атак. Навіть коли вони захоплювали аеродроми, нормальної підтримки з повітря не було, їх частини швидко знищували", - колишній чиновник Міноборони США Джеффрі Прайс.