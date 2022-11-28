UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прорахунки були фатальними. У США перевіряють невірні прогнози по війні в Україні, - ЗМІ

Фото: У США перевіряють невірні прогнози по війні в Україні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Представники Міноборони США та Білого дому прогнозували швидке захоплення Києва на початку вторгнення РФ до України. Проте прорахунки були фатальними, а прогнози виявились невірними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Beast.

Як видання, Пентагон перевіряє неправильні прогнози щодо повномасштабної війни України з Росією. Також представники США не очікували, що їх втягнуть у великий міжнародний конфлікт, який може розтягнутися на роки. Тотальні прорахунки Вашингтона в прогнозах були фатальними.

"Спецслужби США вірно доповідали щодо можливості вторгнення РФ до України, водночас вони недооцінили масштаби бойових дій", - йдеться у матеріалі.

Один з чиновників заявив, що найбільший наземний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни поставив у глухий кут найпотужніші та найдорожчі спецслужби у світі прямо тут, у США. Колишні високопосадовці США зазначають, що розвідувальна спільнота займається розбором своїх невдалих прогнозів по Україні.

"Однією з фундаментальних проблем РФ було те, що їй не вдалося досягти переваги в повітрі над Україною. Росіяни залишили війська відкритими для атак. Навіть коли вони захоплювали аеродроми, нормальної підтримки з повітря не було, їх частини швидко знищували", - колишній чиновник Міноборони США Джеффрі Прайс.

Нагадаємо, що у США не сумніваються, що президент Росії Володимир Путін не полишає бажання захопити всю територію України. Втім вважають, що це йому не вдасться.

Українська армія до кінця цього року може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. При цьому повернення Криму можливе вже у 2023-му.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна в Україні