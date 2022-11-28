Просчеты были роковыми. В США проверяют неверные прогнозы по войне в Украине, - СМИ

Как пишет издание, Пентагон проверяет неправильные прогнозы по полномасштабной войне Украины с Россией. Также представители США не ожидали, что они будут вовлечены в большой международный конфликт, который может растянуться на годы. Тотальные просчеты Вашингтона в прогнозах были роковыми.

"Спецслужбы США верно докладывали о возможности вторжения РФ в Украину, в то же время они недооценили масштабы боевых действий", - говорится в материале.

Один из чиновников заявил, что самый большой наземный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны поставил в тупик самые мощные и дорогие спецслужбы в мире прямо здесь, в США. Бывшие чиновники США отмечают, что разведывательное сообщество занимается разбором своих неудачных прогнозов по Украине.

"Одной из фундаментальных проблем РФ было то, что ей не удалось добиться преимущества в воздухе над Украиной. Россияне оставили войска открытыми для атак. Даже когда они захватывали аэродромы, нормальной поддержки с воздуха не было, их части быстро уничтожали", - бывший чиновник Минобороны США Джеффри Прайс.