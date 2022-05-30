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Проработает дольше отведенного срока. Досрочных выборов в Раду пока не ожидается

Фото: Досрочных выборов в Раду пока не ожидается (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Милан Лелич

Вопрос о досрочных выборах в Верховную раду сейчас не стоит на повестке дня. Также не исключено, что нынешний созыв проработает гораздо дольше отведенного срока.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть".

Парламент будет работать все время, пока будет идти война и продлеваться военное положение. Об этом заявляют собеседники РБК-Украина и в депутатском корпусе, и на Банковой.

Следующие выборы в Верховную раду должны состояться 29 октября 2023 года, однако у команды президента Владимира Зеленского нет уверенности, что война закончится хотя бы за полгода до этого срока.

Напомним, военное положение в Украине будет действовать по меньшей мере до конца лета.

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