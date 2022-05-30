RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пропрацює довше відведеного терміну. Дострокових виборів у Раду поки не очікується

Фото: дострокових виборів у Раду поки не очікується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Мілан Лєліч

Питання про дострокові вибори до Верховної ради зараз не стоїть на порядку денному. Також не виключено, що нинішнє скликання пропрацює набагато довше відведеного терміну.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Що відбувається в команді Зеленського і як війна змінює владу".

Парламент працюватиме весь час, поки йтиме війна і продовжуватиметься воєнний стан. Про це заявляють співрозмовники РБК-Україна і в депутатському корпусі, і на Банковій.

Наступні вибори до Верховної ради мають відбутися 29 жовтня 2023 року, однак у команди президента Володимира Зеленського немає впевненості, що війна закінчиться хоча б за пів року до цього терміну.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні діятиме щонайменше до кінця літа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаВибориУкраїнаВійна Росії проти України