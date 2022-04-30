Прорабатываются все сценарии продолжительности войны, - Арахамия

"Конечно, все мы украинцы хотим победить в ближайшее время, и не хотим сейчас, даже думать о длительном сценарии, который может длиться годами. К сожалению, мировой опыт показывает, что мало было войн, которые заканчивались через несколько недель или месяцев", - заявил Арахамия.

По его словам, государство должно учитывать все временные варианты окончания войны и адаптировать деятельность с учетом разных сценариев.

"Институт стратегических исследований сейчас работает над разработкой всех сценариев по продолжительности войны, и готовятся соответствующие планы их адаптации под разные сценарии. То есть мы должны учитывать те риски, и те сценарии, которые могут быть", - подытожил глава фракции "Слуга Народа".

При этом он добавил, что все верят в победу ВСУ, и в то, что Украина в ближайшее время сможет одержать победу.