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Прорабатываются все сценарии продолжительности войны, - Арахамия

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 02:40
Прорабатываются все сценарии продолжительности войны, - Арахамия Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, в Украине разрабатывают планы адаптации под разные варианты продолжительности войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".

"Конечно, все мы украинцы хотим победить в ближайшее время, и не хотим сейчас, даже думать о длительном сценарии, который может длиться годами. К сожалению, мировой опыт показывает, что мало было войн, которые заканчивались через несколько недель или месяцев", - заявил Арахамия.

По его словам, государство должно учитывать все временные варианты окончания войны и адаптировать деятельность с учетом разных сценариев.

"Институт стратегических исследований сейчас работает над разработкой всех сценариев по продолжительности войны, и готовятся соответствующие планы их адаптации под разные сценарии. То есть мы должны учитывать те риски, и те сценарии, которые могут быть", - подытожил глава фракции "Слуга Народа".

При этом он добавил, что все верят в победу ВСУ, и в то, что Украина в ближайшее время сможет одержать победу.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что армия РФ замедлила наступление под Изюмом по одной из двух причин.

Ранее Арахамия разъяснил, зачем нужно брать в плен российских военных.

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