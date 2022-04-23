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Арахамия разъяснил, зачем нужно брать в плен российских военных

Новина українською →
Киев, Суббота 23 апреля 2022 13:46
Арахамия разъяснил, зачем нужно брать в плен российских военных Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Нардеп и глава украинской переговорной делегации Давида Арахамия объяснил, зачем нужно брать в плен российских военных. По его словам, каждый такой пленный может помочь освободить украинского военного из российского плена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных. Понимаю эмоции, сам недавно имел такую же позицию, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг - это потенциальная жизнь нашего героя на обмен", - отметил он.

Он также подчеркнул, что при нынешних артиллерийских боях на больших расстояниях стало гораздо труднее брать пленных, поэтому украинская сторона испытывает проблемы с пополнением обменного фонда.

Напомним, на этой неделе Украина и России провели шестой с начала полномасштабного вторжения организованный обмен пленными.

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