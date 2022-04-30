Опрацьовуються всі сценарії тривалості війни, - Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, в Україні розробляють плани адаптації під різні варіанти тривалості війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Слуги народу".
"Звичайно, всі ми українці хочемо перемогти найближчим часом, і не хочемо зараз, навіть думати про тривалий сценарій, який може тривати роками. На жаль, світовий досвід показує, що мало було воєн, які закінчувалися через кілька тижнів або місяців", - заявив Арахамія.
За його словами, держава повинна враховувати всі тимчасові варіанти закінчення війни і адаптувати діяльність з урахуванням різних сценаріїв.
"Інститут стратегічних досліджень зараз працює над розробкою всіх сценаріїв за тривалістю війни, і готуються відповідні плани їх адаптації під різні сценарії. Тобто ми повинні враховувати ті ризики, і ті сценарії, які можуть бути", - підсумував глава фракції "Слуга народу".
При цьому він додав, що всі вірять у перемогу ЗСУ, і в те, що Україна найближчим часом зможе здобути перемогу.
Нагадаємо, радник глави офісу президента Олексій Арестович повідомив, що армія РФ сповільнила наступ під Ізюмом з однієї з двох причин.
Раніше Арахамія роз'яснив, навіщо потрібно брати в полон російських військових.
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