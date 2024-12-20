Не пропустять через кордон. Які товари і речі заборонено ввозити у Словаччину

Українці можуть в'їжджати на територію Словаччини на підставі біометричного паспорта та перебувати у країні протягом 90 днів, якщо у них нема візи чи статусу про міжнародний захист.
РБК-Україна розповідає про те, які правила перетину кордону зі Словаччиною та що заборонено ввозити в країну.
Громадяни третіх країн (які не входять у ЄС) мають дотриматись певних правил, аби перетнути кордон зі Словаччиною. А саме:
У Словаччину заборонено ввозити зброю, наркотичні та психотропні препарати, порнографічні матеріали тощо. Окрім цього, діє заборона на продукти з малим терміном зберігання, м'ясну та молочну продукцію (у тому числі сало та консерви), шоколадні цукерки, насіння, розсаду та інший посадковий матеріал.
Митні правила не дозволяють перетинати кордон із підробленими товарами, які порушують права інтелектуальної власності. Не можна перевозити рослини і тварини, які перебувають на межі зникнення, а також вироби із них (зокрема, зі слонової кістки тощо).
Під заборону потрапляють рецептурні препарати і знеболювальні сильної дії, а саме з вмістом кодеїну або ефедрину ("Нурофен Плюс", "Кетанов", "Бронхолітин").
Також не можна ввозити у країну взуття та іграшки, призначені для комерційних цілей. А ще - лотерейні білети, коштовності та цінні метали у великій кількості.
Без декларації на митниці дозволено провозити готівкову валюту, що відповідає еквіваленту до 10 тисяч євро. Також потрібні спеціальні дозволи на перевезення культурних цінностей.
Деякі товари та речі можна ввозити у Словаччину в обмеженій кількості.
Дозволені норми:
У разі порушення правил митники можуть конфіскувати майно та призначити штраф, його сума залежить від тяжкості порушення. У крайніх випадках мандрівника можуть депортувати і видати заборону на в'їзд до країн ЄС терміном на 5 років.
Раніше ми писали про те, що не можна перевозити через угорський кордон з України та країн ЄС, а також які митні правила діють при в'їзді у Польщу та Німеччину.
Нещодавно ми повідомляли про те, що нова система Entry/Exit Scheme на кордонах ЄС ще не запрацювала, оскільки деякі країни не встигли підготувати технічну базу. Старт нововведення поки перенесли на невизначений термін. Європейська комісія запропонувала впровадити EES у квітні 2016-го, вона мала запрацювати ще у 2022 році.
Під час підготовки матеріалу використали: Ministry of Interior of the Slovak Repablic та Visit Ukraine today.
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