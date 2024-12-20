Не пропустять через кордон. Які товари і речі заборонено ввозити у Словаччину

Які правила перетину кордону зі Словаччиною

Громадяни третіх країн (які не входять у ЄС) мають дотриматись певних правил, аби перетнути кордон зі Словаччиною. А саме:

біометричний паспорт має бути дійсним щонайменше 3 місяці після передбачуваної дати виїзду з території держав-членів ЄС. Ця умова може бути скасована у надзвичайній ситуації

паспорт має бути виданий протягом останніх 10 років

громадяни країн, які не мають спеціальної угоди про безвізовий режим з ЄС, повинні мати візу для в'їзду (це не стосується громадян України)

особам раніше не видавала SIS (Словацька інформаційна служба) попередження про відмову у в’їзді і вони не вважаються загрозою державній політиці, внутрішній безпеці й тому подібне

важливо чітко дотриматись митних заборон на товари і речі, які не можна ввозити у країну

Що заборонено перевозити через кордон зі Словаччиною

У Словаччину заборонено ввозити зброю, наркотичні та психотропні препарати, порнографічні матеріали тощо. Окрім цього, діє заборона на продукти з малим терміном зберігання, м'ясну та молочну продукцію (у тому числі сало та консерви), шоколадні цукерки, насіння, розсаду та інший посадковий матеріал.

Митні правила не дозволяють перетинати кордон із підробленими товарами, які порушують права інтелектуальної власності. Не можна перевозити рослини і тварини, які перебувають на межі зникнення, а також вироби із них (зокрема, зі слонової кістки тощо).

Під заборону потрапляють рецептурні препарати і знеболювальні сильної дії, а саме з вмістом кодеїну або ефедрину ("Нурофен Плюс", "Кетанов", "Бронхолітин").

Також не можна ввозити у країну взуття та іграшки, призначені для комерційних цілей. А ще - лотерейні білети, коштовності та цінні метали у великій кількості.

Без декларації на митниці дозволено провозити готівкову валюту, що відповідає еквіваленту до 10 тисяч євро. Також потрібні спеціальні дозволи на перевезення культурних цінностей.

Митники можуть конфіскувати заборонені товари, а на порушника виписати штраф (фото: Getty Images)

На які товари й речі діють обмеження

Деякі товари та речі можна ввозити у Словаччину в обмеженій кількості.

Дозволені норми:

кава (до 500 грамів на людину) і чай (до 100 грамів на людину)

дитяче харчування (для особистого використання)

парфуми (до 250 мілілітрів)

повний бак пального + каністра палива (до 10 літрів)

200 цигарок, або 100 сигарил, або 50 сигар, або 250 грам тютюну

2 літри міцного алкоголю (понад 22% вмісту спирту), 4 літри вина, 16 літрів пива

не рецептурні ліки для особистого використання

техніка для особистого використання по 1 штуці, якщо вартість не перевищує 500 євро, інакше її доведеться задекларувати

для перевезення тварин потрібні їхні ветеринарні паспорти, із даними про вакцинацію

У разі порушення правил митники можуть конфіскувати майно та призначити штраф, його сума залежить від тяжкості порушення. У крайніх випадках мандрівника можуть депортувати і видати заборону на в'їзд до країн ЄС терміном на 5 років.