Не пропустят через границу. Какие товары и вещи запрещено ввозить в Словакию

Какие правила пересечения границы со Словакией

Граждане третьих стран (не входящих в ЕС) должны соблюсти определенные правила, чтобы пересечь границу со Словакией. А именно:

биометрический паспорт должен быть действительным не менее 3 месяцев после предполагаемой даты выезда с территории государств-членов ЕС. Это условие может быть отменено в чрезвычайной ситуации

паспорт должен быть выдан в течение последних 10 лет

граждане стран, которые не имеют специального соглашения о безвизовом режиме с ЕС, должны иметь визу для въезда (это не касается граждан Украины)

лицам ранее не выдавала SIS (Словацкая информационная служба) предупреждение об отказе во въезде и они не считаются угрозой государственной политике, внутренней безопасности и тому подобное

важно четко соблюсти таможенные запреты на товары и вещи, которые нельзя ввозить в страну

Что запрещено перевозить через границу со Словакией

В Словакию запрещено ввозить оружие, наркотические и психотропные препараты, порнографические материалы и тому подобное. Кроме этого, действует запрет на продукты с малым сроком хранения, мясную и молочную продукцию (в том числе сало и консервы), шоколадные конфеты, семена, рассаду и другой посадочный материал.

Таможенные правила не позволяют пересекать границу с поддельными товарами, которые нарушают права интеллектуальной собственности. Нельзя перевозить растения и животные, находящиеся на грани исчезновения, а также изделия из них (в частности, из слоновой кости и т.д.).

Под запрет попадают рецептурные препараты и обезболивающие сильного действия, а именно с содержанием кодеина или эфедрина ("Нурофен Плюс", "Кетанов", "Бронхолитин").

Также нельзя ввозить в страну обувь и игрушки, предназначенные для коммерческих целей. А еще - лотерейные билеты, драгоценности и ценные металлы в большом количестве.

Без декларации на таможне разрешено провозить наличную валюту, соответствующую эквиваленту до 10 тысяч евро. Также нужны специальные разрешения на перевозку культурных ценностей.

Таможенники могут конфисковать запрещенные товары, а на нарушителя выписать штраф (фото: Getty Images)

На какие товары и вещи действуют ограничения

Некоторые товары и вещи можно ввозить в Словакию в ограниченном количестве.

Разрешенные нормы:

кофе (до 500 граммов на человека) и чай (до 100 граммов на человека)

детское питание (для личного использования)

духи (до 250 миллилитров)

полный бак горючего + канистра топлива (до 10 литров)

200 сигарет, или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 грамм табака

2 литра крепкого алкоголя (более 22% содержания спирта), 4 литра вина, 16 литров пива

не рецептурные лекарства для личного использования

техника для личного использования по 1 штуке, если стоимость не превышает 500 евро, иначе ее придется задекларировать

для перевозки животных нужны их ветеринарные паспорта, с данными о вакцинации

В случае нарушения правил таможенники могут конфисковать имущество и назначить штраф, его сумма зависит от тяжести нарушения. В крайних случаях путешественника могут депортировать и выдать запрет на въезд в страны ЕС сроком на 5 лет.