Конфіскують на кордоні. Що не можна везти із собою в Польщу: повний список

При перетині кордону з Польщею українцям слід знати, які речі заборонено перевозити, а на які діють певні обмеження. У разі недотримання митних правил порушникам загрожує конфіскація і навіть строгіше покарання.

РБК-Україна розповідає, що не можна везти у Польщу та на які речі діють обмеження.

Що не можна перевозити через кордон із Польщею

Під тотальну заборону потрапляють зброя, порнографічні матеріали, хімічні та токсичні речовини, наркотичні препарати. Не можна ввозити антикварні предмети та археологічні знахідки, для цього потрібно мати спеціальні документи, які підтверджують їхнє походження, та надають право на тимчасовий вивіз з України.

У Польщу не можна ввозити молочні та м'ясні продукти (у тому числі сало), консерви як домашнього, так і магазинного виробництва, а також картоплю.

Категорично заборонено ввезення рецептурних ліків і препаратів, які містять кодеїн або ефедрин, таких як "Нурофен Плюс", "Кетанов" і "Бронхолітин". Якщо мова йде про не рецептурні ліки, то дозволено не більше 5 найдрібніших упаковок для особистого використання.

У випадку, коли людина проходить курс лікування препаратами, забороненими у Польщі, то їй треба задекларувати ці ліки. При перетині кордону необхідно мати з собою копію медичної карти, рецепт від лікаря, чек з аптеки та довідку з діагнозом, завірену лікарем, в якій вказана назва препарату і термін його прийому. Максимальний дозволений обсяг таких ліків – 500 мл.

Не можна у Польщу ввозити тварин, які перебувають під загрозою зникнення, шкури або вироби зі шкір диких котів, ведмедів, вовків, опудала хижих птахів, мисливські трофеї (роги, кістки й зуби тварин), ікру рідкісних риб тощо. Також під забороною вироби зі шкіри змій, крокодила й варана. Для цього потрібно мати спеціальні дозволи.

Які речі можна перевозити в обмеженій кількості або на особливих умовах

Деякі товари і продукти до Польщі можна ввозити лише в обмеженій кількості для власних потреб.

Які обмеження:

2 пачки цигарок, 2 пачки електронних цигарок, 10 сигар і 50 г тютюну

1 літр міцних напоїв із вмістом спирту понад 22% та 2 літри із вмістом до 22% спирту (у тому числі ігристі й кріплені вина), звичайні вина – 4 літри, пиво – 16 літрів

фрукти та овочі – до 5 кг на особу

риба і морепродукти – до 5 кг на особу

яйця та продукти з їхнім вмістом – до 2 кг на особу

кава – 0,5 кг на особу і чай – до 100 г

мед – до 2 кг на особу

суміші дитячого харчування до 5 кг

корм для тварин – до 2 кг, якщо тварина також перетинає кордон

не рецептурні ліки – не більше 5 упаковок для власного користування

Цукерки і кондитерські вироби можна перевозити, якщо ті мають вміст молока і шоколаду не більше 20%.

Рослини у горщиках, насіння для посіву, саджанці, бульби, цибулини, кореневища, повинні супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом, виданим компетентний офіс у країні походження/експорту. А засоби для захисту рослин мають входити у перелік препаратів, зареєстрованих у Польщі.

Також діє обмеження на готівку – якщо людина не декларує в митному органі кошти, то може перевозити валюту у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 тис. євро.

Слід врахувати, що безперешкодно через кордон можна перевозити лише по одній одиниці техніки, наприклад, смартфон, фото- чи відеокамеру тощо. При більшій кількості техніки, її треба задекларувати.

Перевірка авто на кордоні (фото ілюстративне: Getty Images)

Що буде, якщо на митному пункті виявлять заборонені речі

Вид покарання залежить від того, який товар провозить людина та у якій кількості. Якщо це м'ясні чи молочні продукти, то митники можуть змусити викинути їх, і тільки після цього пропустять через кордон.

Також деякі товари можуть конфіскувати й накласти штраф у розмірі 50 євро за кожну одиницю (алкоголь рахується за пляшками, сигарети – за блоками).

Якщо людина везе зброю, наркотичні засоби тощо, то їй загрожує депортація і заборона на в'їзд до країни на термін до 5 років, а ще – кримінальна відповідальність у країні, з якої вона намагалась в'їхати.