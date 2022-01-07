Не пропускали наблюдателей и глушили БПЛА, - ОБСЕ о действиях боевиков на Донбассе

Боевики продолжают препятствовать миссии ОБСЕ на Донбассе. На этот раз они не пропускали наблюдателей и глушили беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 6 января.
Возле Старомихайловки вооруженные формирования РФ не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост, несмотря на то, что пешеходы свободно пересекали его.
"Два вооруженных члена вооруженных формирований не пропустили патруль Миссии на запад в населенный пункт. Во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, как гражданские лица пересекали его пешком", - говорится в отчете.
А в районе поселка Степовое в Луганской области боевики глушили беспилотник наблюдателей.
"Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу GPS во время полета над районами вблизи н. п. Степовое", - уточнили в ОБСЕ.
Напомним, что боевики на Донбассе воспользовались праздниками и усилили свои позиции вдоль линии соприкосновения. Речь идет об усилении позиций разведки, увеличении числа снайперов и вооружения.