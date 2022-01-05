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"После праздников" уже наступило. Боррель впервые посетит Донбасс

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Донбасс, Среда 05 января 2022 13:52
"После праздников" уже наступило. Боррель впервые посетит Донбасс Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель посетит линию разграничения на Донбассе. Это будет его первым визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы МИД Дмитрия Кулебы в Facebook.

"Начинаем новый дипломатический год с того, что творим историю - Жозеп Боррель является первым за все время российской агрессии высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который посетит линию разграничения на востоке", - написал Кулеба.

Он отметил, что визит Борелля является очень своевременным на фоне российского шантажа, эскалации и угроз.

"Украина имеет поддержку Евросоюза в противостоянии агрессии РФ. На самом деле, эта поддержка сегодня самая сильная с 2014 года. И в этом есть заслуга Жозепа", - подчеркнул Кулеба.

Министр подчеркнул, что России не удалось "внести раздор в наш лагерь", растащить всех по углам и вести отдельные переговоры.

"Постоянные контакты с администрацией Байдена на всех уровнях, созыв комиссии Украина-НАТО, в котором я приму участие накануне заседания Совета Россия-НАТО, и сегодняшний визит Борреля на Донбасс - очевидные доказательства этого. И последнее: для меня легендарное "после праздников" уже наступило...",- резюмировал Кулеба.

Напомним, сегодня высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель прибыл с визитом в Украину. Это его первый зарубежный визит в новом году.

Добавим, накануне своего визита в Украину он заявил, что ЕС будет действовать решительно в случае, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины.

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Донбасс Евросоюз Дмитрий Кулеба
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