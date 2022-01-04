На новогодние праздники войска РФ усилили передовые позиции на Донбассе, - разведка

На период новогодних праздников российско-оккупационные войска усилили свои позиции на Донбассе. В частности, боевики развернули дополнительные системы разведки вдоль линии соприкосновения и увеличили количество снайперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Командование ВС РФ продолжает держать в готовности к применению соединения и части оперативного группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

В частности, на период проведения новогодних праздников войска РФ усилили передовые позиции 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.

Кроме того, оккупантами развернуты дополнительные элементы системы разведки вдоль линии соприкосновения, увеличено количество снайперских пар.

В то же время под руководством офицеров ВС РФ проводятся тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения позиций украинских военных.