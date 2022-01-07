Не пропускали спостерігачів і глушили БПЛА, - ОБСЄ про дії бойовиків на Донбасі

Біля Старомихайлівки збройні формування РФ не пропустили патруль ОБСЄ через блокпост, незважаючи на те, що пішоходи вільно перетинали його.

"Два озброєні члени збройних формувань не пропустили патруль місії на захід в населений пункт. Під час перебування на блокпості спостерігачі бачили, як цивільні особи перетинали його пішки", - йдеться у звіті.

А в районі селища Степове в Луганській області бойовики глушили безпілотник спостерігачів.

"Безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіусу дії піддавався впливу перешкод сигналу GPS під час польоту над районами поблизу н.п. Степове", - уточнили в ОБСЄ.