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Пропуск через українсько-угорський кордон призупинено: в ДПСУ назвали причину

Фото: пропуск через українсько-угорський кордон призупинено (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

З 10 години ранку було тимчасово призупинено пропуск людей та транспортних засобів через українсько-угорський кордон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

Зазначається, що призупинення стосується пунктів пропуску:

  • "Тиса";
  • "Лужанка";
  • "Косино";
  • "Дзвінкове";
  • "Вилок".

"Це пов'язано з оновленням інформаційної системи.Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Угорщини", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в ДПСУ попереджали про можливі певні технічні перерви в процесі пропуску пасажирів на кордоні України та країн ЄС.

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Угорщина