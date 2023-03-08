Пропуск через українсько-угорський кордон призупинено: в ДПСУ назвали причину

З 10 години ранку було тимчасово призупинено пропуск людей та транспортних засобів через українсько-угорський кордон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Це пов'язано з оновленням інформаційної системи.Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Угорщини", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в ДПСУ попереджали про можливі певні технічні перерви в процесі пропуску пасажирів на кордоні України та країн ЄС.

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