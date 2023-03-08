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Пропуск через украинско-венгерскую границу приостановлен: в ГПСУ назвали причину

Фото: пропуск через украинско-венгерскую границу приостановлен (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

С 10 часов утра был временно приостановлен пропуск людей и транспортных средств через украинско-венгерскую границу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГНСУ.

Приостановка касается пунктов пропуска:

  • "Тиса";
  • "Лужанка";
  • "Косино";
  • "Дзвонковое";
  • "Вилок".

"Это связано с обновлением информационной системы. Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Венгрию", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в ГПСУ предупреждали о возможных определенных технических перерывах в процессе пропуска пассажиров на границе Украины и стран ЕС.

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Венгрия