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Українців попереджають про можливі затримки у перетині кордону з ЄС завтра: що сталося

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Понеділок 06 березня 2023 14:39
Українців попереджають про можливі затримки у перетині кордону з ЄС завтра: що сталося Фото: українців попереджають про можливі затримки у перетині кордону з ЄС завтра (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У вівторок, 7 березня, можливі певні технічні перерви в процесі пропуску пасажирів на кордоні України та країн ЄС через оновлення інформаційних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Повідомляється, що у державах ЄС планується оновлення інформаційних систем, що використовуються у прикордонному контролі на зовнішніх кордонах.

"У зв’язку з цим 7 березня 2023 року з 8:00 до 22:00 можливі технічні перерви в процесі пропуску пасажирів на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною", - сказано у повідомленні.

Держприкордонна служба просить українців врахувати цю інформацію під час планування поїздки.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні з Румунією у Чернівецькій області відкрили новий пункт пропуску.

На кордоні з Польщею також відкрили новий пункт пропуску, але він доступний лише для порожніх вантажівок.

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