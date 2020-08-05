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"Пропозиция" призвала отменить транспортную блокаду городов

Киев, Среда 05 августа 2020 12:12
"Пропозиция" призвала отменить транспортную блокаду городов
Фото: во время съезда партии (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Политсила отмечает, что процедура отнесения городов к "красной" карантинной зоне должна быть модернизирована

Политическая партия "Пропозиция" требует от власти отменить транспортную блокаду украинских городов и не осуществлять политическое давление на местное самоуправление под прикрытием введения карантинных ограничений.

Об этом говорится в тексте заявления политсилы, опубликованном на официальном сайте.

"Политическая партия "Пропозиция" поддерживает решение Тернопольского и Луцкого городских советов, которые на своих заседаниях отказались прекращать железнодорожное и автобусное междугороднее сообщение, несмотря на отнесение обоих городов к "красной зоне" из-за показателей заболеваемости на COVID-19", - сказано в документе.

В партии считают, что представители центральной власти, прежде чем говорить о каких-либо ограничениях и запретах, должны были прежде всего позаботиться о том, как местным жителям безопасно и своевременно вернуться домой, а не создавать неудобств для людей.

"Поведение центральной власти демонстрирует откровенное пренебрежение к украинским гражданам", - говорят в партии.

Политсила подчеркивает, что процедура отнесения городов к "красной" карантинной зоны, которая означает запрет работы заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, прекращение работы общественного транспорта, междугородного железнодорожного и автобусного сообщения, должна быть модернизирована.

"Соответствующие решения нельзя принимать без консультаций с местной властью. Следует разработать четкие и понятные критерии установления четырех уровней эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19 – "красного", "оранжевого", "желтого" и "зеленого", каждый из которых характеризуется определенными карантинными ограничениями. Те критерии, которые сейчас введены, оставляют пространство для политических манипуляций. И центральная власть этим пользуется", - говорится в заявлении.

Политическая сила требует от власти перестать принимать необоснованные решения относительно установления уровней эпидемиологической опасности распространения COVID-19 и ввести обязательные консультации с местными властями по ужесточению карантинных ограничений.

Напомним, в Украине продолжаются новые правила адаптивного карантина, страна разделена на цветные зоны в зависимости от эпидситуации.

Однако, местная власть отказывается выполнять решения центральной власти, в частности Львов отказался усиливать карантин.

Ранее также сообщалось, что в Луцке не будут вводить жесткий карантин.

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