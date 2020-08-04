Как работает транспорт и что решили местные власти: ситуация в красных зонах карантина

Фото: карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Волынской области региональная комиссия ТЭБ и ЧС решила ужесточить карантин

В Украине второй день действуют новые правила адаптивного карантина, согласно которым территория страны поделена на цветные зоны в зависимости от эпидситуации. Города и регионы, которые попали в красную зону, отреагировали по-разному: Луцк не остановил работу транспорта, в Тернополе работает пригородное сообщение, а вот в Кицманском районе Черновицкой области карантин ужесточили.

Об этом сообщают местные СМИ, пресс-служба Волынской облгосадминистрации и Тернопольский горсовет.

В частности, в Луцке сегодня, 4 августа, весь общественный транспорт работает в штатном режиме. Советник мэра города Игорь Полищук отметил, что сегодня на маршруты выехали 140 маршруток и 42 троллейбусов.

При этом региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила усилить карантин на территории Волынской области для предотвращения распространения коронавируса.

"Во исполнение постановления Кабинета министров от 22 июля 2020 года №641, которым каждый регион Украины разделен на разные уровни эпидемической опасности, в области приняты противоэпидемические мероприятия в соответствии с определенными правительством зонами (зеленой, желтой, оранжевой и красной)", - указано в сообщении на сайте Волынской ОГА.

В Кицманском районе Черновицкой области ужесточили карантин - закрыли все кафе и рестораны, приостановили работу рынков и магазинов, кроме продуктовых отделов. Общественный транспорт также не работает.

За прошедшие сутки, 3 августа, в районе зафиксировали еще 41 случай заражения.

Местный совет Тернополя заявил о решительном несогласии с внесением города в красную зону.

Так, депутаты приняли решение обязать исполнительные органы городского совета, предприятия, учреждения и организации обеспечить надлежащее функционирование учреждений дошкольного образования, общественного транспорта и жизнедеятельность Тернопольской городской территориальной общины, в соответствии с решениями местной комиссии ТЭБ и ЧС.

Также субъектам хозяйственной деятельности рекомендуют осуществлять свою деятельность в соответствии с решениями вышеупомянутой местной комиссии, а органам Нацполиции - "не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования, которые будут действовать в соответствии с решениями местной комиссии".

Местные СМИ информируют, что по состоянию на вторник автовокзалы и автостанции области работают в обычном режиме, так как в "красную" зону попал именно город Тернополь. Функционирует и Тернопольская пригородная автостанция №2. Пока причин для того, чтобы останавливать пригородное сообщение, не видят.

В самом Тернополе утром водители выехали на маршруты, однако их останавливали полицейские. Все же транспорт в городе курсирует, поскольку горсовет решил не ужесточать карантин.

Напомним, в Украине вчера, 3 августа, вступили в силу новые правила адаптивного карантина.

Как писало РБК-Украина, зоны карантина будут пересматриваться каждую пятницу.