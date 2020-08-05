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"Пропозиція" закликала скасувати транспортну блокаду міст

Київ, Середа 05 серпня 2020 12:12
"Пропозиція" закликала скасувати транспортну блокаду міст
Фото: під час з'їзду партії (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Політсила наголошує, що процедура віднесення міст до "червоної" карантинної зони повинна бути модернізована

Політична партія "Пропозиція" вимагає від влади скасувати транспортну блокаду українських міст і не здійснювати політичний тиск на місцеве самоврядування під прикриттям запровадження карантинних обмежень.

Про це йдеться в тексті заяви політсили, опублікованому на офіційному сайті.

"Політична партія "Пропозиція" підтримує рішення Тернопільської та Луцької міських рад, які на своїх засіданнях відмовилися припиняти залізничне та автобусне міжміське сполучення, попри віднесення обох міст до "червоної зони" через показники захворюваності на COVID-19", - сказано в документі.

В партії вважають, що представники центральної влади, перш ніж говорити про якісь обмеження і заборони, повинні були насамперед подбати про те, як місцевим жителям безпечно і своєчасно повернутися до своїх домівок, а не створювати незручностей для людей.

"Поведінка центральної влади демонструє відверту зневагу до українських громадян", - кажуть в партії.

Політсила наголошує, що процедура віднесення міст до "червоної" карантинної зони, яка означає заборону роботи закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, припинення роботи громадського транспорту, міжміського залізничного та автобусного сполучення, повинна бути модернізована.

"Відповідні рішення не можна ухвалювати без консультацій із місцевою владою. Слід розробити чіткі та зрозумілі критерії встановлення чотирьох рівнів епідеміологічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби COVID-19 – "червоного", "помаранчевого", "жовтого" та "зеленого", кожен із яких характеризується певними карантинними обмеженнями. Ті критерії, які наразі запроваджені, залишають простір для політичних маніпуляцій. І центральна влада цим користується", - йдеться в заяві.

Політична сила вимагає від влади перестати ухвалювати необґрунтовані рішення щодо встановлення рівнів епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19 і запровадити обов’язкові консультації з місцевою владою стосовно посилення карантинних обмежень.

Нагадаємо, в Україні тривають нові правила адаптивного карантину, країна розділена на кольорові зони в залежності від епідситуації.

Однак, місцева влада відмовляється виконувати рішення центральної влади, зокрема Львів відмовився посилювати карантин.

Раніше також повідомлялося, що у Луцьку не будуть вводити жорсткий карантин.

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