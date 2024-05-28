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Пропонують виплати від польських партнерів: українців попередили про нову схему шахраїв

Фото: українців попередили про нову схему шахраїв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В одному з популярних месенджерів поширюється повідомлення про нібито грошові виплати українцям від Польщі. Однак це нова шахрайська схема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу кіберполіції.

Як повідомляється, для отримання коштів аферисти пропонують перейти на фішингові сайти, візуально схожі на справжні, де жертва має ввести дані для входу в інтернет-банкінг. 

У кіберполіції наголошують, щоб не стати жертвами аферистів, не передавайте стороннім особам свої особисті дані, не вводьте у різноманітних анкетах і на підозрілих сайтах:

  • тризначний номер на звороті банківської картки (CVV/CVC-код);
  • ⁠пін-код від картки;
  • ⁠логін і пароль для входу в інтернет-банкінг;
  • ⁠коди й одноразові паролі від банку та мобільних операторів.

Переконайтеся, що інформація про можливі виплати походить від офіційних джерел і розміщена на офіційних ресурсах організацій, від імені яких обіцяють допомогу.

Якщо ви стали жертвою аферистів або маєте інформацію про шахрайські схеми, повідомляйте про це на сайті кіберполіції за посиланням.

Нагадаємо, раніше у кіберполіції дали рекомендації щодо захисту акаунтів у месенджерах та соціальних мережах.

Також українцям дали поради, як не потрапити на гачок шахраїв, які виманюють гроші через SMS.

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ПольщаШахраї