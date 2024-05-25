Сильний пароль - ваш щит: рекомендації кіберполіції щодо захисту акаунтів
В наш час шахраї все частіше використовують Інтернет для своїх злочинних цілей. Їхніми мішенями стають облікові записи громадян у месенджерах, соціальних мережах та онлайн-сервісах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу кіберполіції.
Заволодівши акаунтами у соціальних мережах, шахраї можуть отримати доступ до особистої інформації, шантажувати власника, розсилати спам або навіть викрасти кошти.
Сьогодні для користування багатьма онлайн-сервісами нам потрібні облікові записи. Слабкий пароль може легко потрапити до рук хакерів, які потім зможуть отримати доступ до вашої електронної пошти, банківських рахунків, соціальних мереж та іншої важливої інформації.
Кіберполіція рекомендує дотримуватися наступних порад при створенні паролів та користуванні обліковими записами:
- для створення пароля використовуйте не менше 8 символів, у тому числі заголовні (АБВ) та прописні (абв) літери, цифри і спеціальні символи (~, %; =, > тощо). Комбінації типу "123456", "11111", "qwerty", "рassword", "abc123", "admin" не є надійними паролями;
- вигадайте оригінальний пароль для кожного облікового запису;
- не використовуйте як пароль ім’я, прізвище, номер телефону, дату народження;
- утримуйтеся від використання у якості паролів фраз щоденного ужитку (цитати, гасла, назви творів тощо);
- негайно змінюйте паролі у разі підозри на компрометацію;
- не зберігайте записані паролі в чохлі мобільного телефону або у відкритому вигляді біля комп’ютера;
- не надсилайте паролі у месенджерах та не повідомляйте їх стороннім особам;
- обов’язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо;
- перед введенням авторизаційних даних уважно переглядайте URL-адресу сайту - неточність навіть в один символ може свідчити, що ви опинилися на фішинговому ресурсі;
- регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах;
- використовуйте лише ліцензійне програмне забезпечення. У разі потреби встановіть антивірусне програмне забезпечення та налаштуйте його регулярне оновлення.
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