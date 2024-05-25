Сильний пароль - ваш щит: рекомендації кіберполіції щодо захисту акаунтів

В наш час шахраї все частіше використовують Інтернет для своїх злочинних цілей. Їхніми мішенями стають облікові записи громадян у месенджерах, соціальних мережах та онлайн-сервісах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу кіберполіції.

Кіберполіція рекомендує дотримуватися наступних порад при створенні паролів та користуванні обліковими записами:

Сьогодні для користування багатьма онлайн-сервісами нам потрібні облікові записи. Слабкий пароль може легко потрапити до рук хакерів, які потім зможуть отримати доступ до вашої електронної пошти, банківських рахунків, соціальних мереж та іншої важливої інформації.

Заволодівши акаунтами у соціальних мережах, шахраї можуть отримати доступ до особистої інформації, шантажувати власника, розсилати спам або навіть викрасти кошти.

Раніше у МВС попередили про нову схему онлайн-шахраїв. Аферисти виманюють гроші, пропонуючи неіснуючі курси.

Також у кіберполіції дали поради, як не потрапити на гачок шахраїв, які виманюють гроші через SMS.

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