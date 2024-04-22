Поліція дала поради українцям, як не потрапити на схему шахраїв по SMS

Зловмисники надсилають українцям фейкові SMS про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Не потрібно переходити за такими посиланнями, щоб не втратити свої гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіберполіцію .

Правоохоронці уточнили, що такі повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Поліція навела кілька порад, які допоможуть українцям не втратити свої гроші:

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Раніше в МВС повідомляли, що шахраї в інтернеті все частіше використовують у своїх схемах фішингові сайти.

А нещодавно в інтернеті знову активізувалися шахраї, які вимагають кошти в українців. Вони телефонують і під виглядом допомоги рідним виманюють кошти у довірливих громадян.

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