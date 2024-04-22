Поліція дала поради українцям, як не потрапити на схему шахраїв по SMS
Зловмисники надсилають українцям фейкові SMS про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Не потрібно переходити за такими посиланнями, щоб не втратити свої гроші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіберполіцію.
Правоохоронці уточнили, що такі повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Поліція навела кілька порад, які допоможуть українцям не втратити свої гроші:
- не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
- отримуйте дані про надходження посилки тільки на офіційному сайті поштового сервісу або в застосунку;
- перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
- заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте тільки ту суму, яка необхідна для оплати;
- сплачуйте гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики втрати коштів;
- не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, що надходять в SMS-повідомленнях або безпосередньо в додатки.
Інші поради на цю тему
Раніше в МВС повідомляли, що шахраї в інтернеті все частіше використовують у своїх схемах фішингові сайти.
А нещодавно в інтернеті знову активізувалися шахраї, які вимагають кошти в українців. Вони телефонують і під виглядом допомоги рідним виманюють кошти у довірливих громадян.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.