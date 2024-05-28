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Предлагают выплаты от польских партнеров: украинцев предупредили о новой схеме мошенников

Фото: украинцев предупредили о новой схеме мошенников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В одном из популярных мессенджеров распространяется сообщение о якобы денежных выплатах украинцам от Польши. Однако это новая мошенническая схема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киберполиции.

Как сообщается, для получения средств аферисты предлагают перейти на фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие, где жертва должна ввести данные для входа в интернет-банкинг.

В киберполиции подчеркивают, чтобы не стать жертвами аферистов, не передавайте посторонним свои личные данные, не вводите в различных анкетах и на подозрительных сайтах:

  • трехзначный номер на обороте банковской карты (CVV/CVC-код);
  • ⁠пин-код от карты;
  • ⁠логин и пароль для входа в интернет-банкинг;
  • ⁠коды и одноразовые пароли от банка и мобильных операторов.

Убедитесь, что информация о возможных выплатах происходит от официальных источников и размещена на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь.

Если вы стали жертвой аферистов или располагаете информацией о мошеннических схемах, сообщайте об этом на сайте киберполиции по ссылке.

Напомним, ранее в киберполиции дали рекомендации по защите аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях.

Также украинцам дали советы, как не попасть на крючок мошенников, выманивающих деньги через SMS.

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