Предлагают выплаты от польских партнеров: украинцев предупредили о новой схеме мошенников

В одном из популярных мессенджеров распространяется сообщение о якобы денежных выплатах украинцам от Польши. Однако это новая мошенническая схема.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киберполиции.
Как сообщается, для получения средств аферисты предлагают перейти на фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие, где жертва должна ввести данные для входа в интернет-банкинг.
В киберполиции подчеркивают, чтобы не стать жертвами аферистов, не передавайте посторонним свои личные данные, не вводите в различных анкетах и на подозрительных сайтах:
Убедитесь, что информация о возможных выплатах происходит от официальных источников и размещена на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь.
Если вы стали жертвой аферистов или располагаете информацией о мошеннических схемах, сообщайте об этом на сайте киберполиции по ссылке.
Напомним, ранее в киберполиции дали рекомендации по защите аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях.
Также украинцам дали советы, как не попасть на крючок мошенников, выманивающих деньги через SMS.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.