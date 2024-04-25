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Пропонують швидкий заробіток та курси. Українців попередили про нову схему шахраїв

Ілюстративне фото: українців попередили про нову схему шахраїв (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Шахраї вигадали нову схему виманювання коштів в українців - їм пропонують придбати фейкові навчальні курси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Як розповіли у відомстві, у Хмельницькому до поліції звернулася жінка, яка розповіли, що у неї виманили 8000 гривень. За її словами, вона придбала навчання з курсу заробітку на купівлі-продажі криптоактивів.

Цю пропозицію жінка знайшла в інтернеті, а організатори пообіцяли їй пояснити, як купувати-продавати на біржі та заробити чималі кошти. Після оплати навчання "консультанти" перестали виходити на зв'язок.

Як вберегти себе?

Для того, щоб не натрапити на шахраїв у поліції радять обирати  перевірені компанії, що надають послуги офіційно. Варто ознайомитися з відгуками про компанію, переглянути сайт, соціальні мережі, фінансові дані компанії.

Необхідно уточнити у представників усі деталі: щодо викладачів, програми курсу, термінів, місця та формату проведення.

"Не довіряйте обіцянкам про швидкі заробітки в мережі. Якщо ви надіслали кошти шахраям, негайно звертайтеся до поліції", - радять в МВС.

Схеми шахраїв

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Це також одна зі схем шахрайства. 

Окрім цього шахраї в інтернеті використовують у своїх схемах фішингові сайти.

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