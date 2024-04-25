RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Предлагают быстрый заработок и курсы. Украинцев предупредили о новой схеме мошенников

Иллюстративное фото: украинцев предупредили о новой схеме мошенников (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Мошенники придумали новую схему выманивания средств у украинцев – им предлагают приобрести фейковые учебные курсы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Как рассказали в ведомстве, в Хмельницком в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что у нее выманили 8000 гривен. По ее словам, она приобрела обучение по курсу заработка на купле-продаже криптоактивов.

Это предложение женщина нашла в интернете, а организаторы пообещали объяснить, как покупать-продавать на бирже и заработать немалые средства. После оплаты обучения "консультанты" перестали выходить на связь.

Как уберечь себя?

Для того, чтобы не встретить мошенников в полиции советуют выбирать проверенные компании, предоставляющие услуги официально. Следует ознакомиться с отзывами о компании, просмотреть сайт, социальные сети, финансовые данные компании.

Необходимо уточнить у представителей все детали: о преподавателях, программе курса, сроках, месте и формате проведения.

"Не доверяйте обещаниям о скорых заработках в сети. Если вы прислали средства мошенникам, немедленно обращайтесь в полицию", - советуют в МВД.

Схемы мошенников

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Это тоже одна из схем мошенничества.

Кроме этого мошенники в интернете используют в своих схемах фишинговые сайты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МошенникиПолицейские