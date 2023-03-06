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Пропонують перейменувати та залишити вихідним. У Раді з'явився законопроект щодо 8 Березня

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Україна, Понеділок 06 березня 2023 12:00
Пропонують перейменувати та залишити вихідним. У Раді з'явився законопроект щодо 8 Березня Фото: 8 Березня в Україні пропонують перейменувати та залишити вихідним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Народні депутати пропонують перейменувати Міжнародний жіночий день 8 березня на Міжнародний день захисту прав жінок. Цей день також пропонують залишити вихідним днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата, одного з авторів законопроекту Марини Бардіної.

"Ми зареєстрували законопроект, яким пропонуємо перейменувати свято за ООНівською практикою на Міжнародний день захисту прав жінок і лишити його вихідним", - розповіла вона.

Депутат нагадала, що 61,96% українців, які проголосували в "Дії", виступили за збереження 8 березня вихідним днем. 32,88% українців вважають, що цей день має бути робочим.

Як повідомлялось, раніше українцям пропонували вирішити, чи залишати 8 березня вихідним днем після перемоги у війні. Для цього у застосунку "Дія" запустили опитування.

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