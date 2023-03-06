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Предлагают переименовать и оставить выходным. В Раде появился законопроект по 8 Марта

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Украина, Понедельник 06 марта 2023 12:00
Предлагают переименовать и оставить выходным. В Раде появился законопроект по 8 Марта Фото: 8 Марта в Украине предлагают переименовать и оставить выходным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Народные депутаты предлагают переименовать Международный женский день 8 марта на Международный день защиты прав женщин. Этот день также предлагается оставить выходным днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook народного депутата, одного из авторов законопроекта Марины Бардиной.

"Мы зарегистрировали законопроект, которым предлагаем переименовать праздник по ООНовской практике в Международный день защиты прав женщин и оставить его выходным", - рассказала она.

Депутат напомнила, что 61,96% украинцев, проголосовавших в "Дії", выступили за сохранение 8 марта выходным днем. 32,88% украинцев считают, что этот день должен быть рабочим.

Как сообщалось, ранее украинцам предлагали решить, оставлять ли 8 марта выходным днем после победы в войне. Для этого в приложении "Дія" запустили опрос.

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