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Пропавшую подлодку ВМС Индонезии обнаружили в водах вблизи Бали

Автор: РБК-Украина

Пропавшую подлодку ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах близ Бали. Ее поиски продолжались с 21 апреля, сегодня утром на подлодке закончился кислород.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Агентство, ссылаясь на начальника штаба ВМС страны, уточняет, что подлодку обнаружили на глубине 850 метров.

Напомним, 21 апреля у берегов Бали пропала подводная лодка с 53 членами экипажа на борту. По прогнозам, кислорода том должно было хватить на 72 часа, тоесть до сегодняшнего утра. Однако по состоянию на утро лодку еще не нашли.

Подлодка выщла в море для проведения учений.

Ранее сообщалось, что США направят Индонезии помощь в поиске пропавшей подводной лодки.

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Новости Украины Индонезияподводная лодка