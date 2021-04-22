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Исчезновение подлодки в Индонезии: кислород на ней закончится через 72 часа

Новина українською → Джакарта, Четверг 22 апреля 2021 14:48
Исчезновение подлодки в Индонезии: кислород на ней закончится через 72 часа Фото: подводная лодка KRI Nanggala 402 (wikimedia.org Alonzo M. Archer)
Автор: РБК-Украина

На исчезнувшей накануне подлодке в Индонезии через 72 закончится кислород. Но военное руководство пока сохраняет оптимизм по поводу поисково-спасательных работ.

Об этом заявил глава военно-морского флота Индонезии Юдо Маргоно, передает channelnewsasia.

По его словам, кислорода на подводной лодке KRI Nanggala 402 хватит до утра субботы. Связь с ней была потеряна через полтора часа после того, как она запросила разрешение на погружение во время учений возле острова Бали.

На борту подводной лодки находятся 49 членов экипажа, один командир корабля и три специалиста по вооружению. По словам официальных лиц, подводная лодка была построена таким образом, чтобы выдерживать давление на максимальной глубине около 250 метров.

Также сообщается, что после пропажи подводной лодки в нескольких местах были обнаружены нефтяные пятна. Предполагается, что экипаж мог слить топливо в надежде, что субмарина поднимется на поверхность.

На сегодня в поисковой операции задействовано 21 судно, пять самолетов и две подводные лодки.

Напомним, в прошлом году во Франции произошел взрыв на атомной подводной лодке во время ремонтных работ. Пострадавших не было.

А в Сенате США заявили, что Россия и Китай являются угрозой для подводных кабелей.

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