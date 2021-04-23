США направят Индонезии помощь в поиске пропавшей подводной лодки

Глава Пентагона Ллойд Остин проведет переговоры со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто по поводу возможной помощи пропавшей с радаров подводной лодки индонезийских ВМС . На ее борту находятся 53 человека.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в Twitter .

"Глава Пентагона Остин должен поговорить со своим коллегой, министром обороны Индонезии Прабово Субианто, завтра утром, чтобы выразить наше сожаление и обсудить, чем еще могут помочь США", - говорится в сообщении.

Также Кирби отметил, что на поиски пропавшей подлодки отправлены воздушные средства поиска и наблюдения.

На сегодня в поисковой операции задействовано 21 судно, пять самолетов и две подводные лодки.

Напомним, в прошлом году во Франции произошел взрыв на атомной подводной лодке во время ремонтных работ. Пострадавших не было.

А в Сенате США заявили, что Россия и Китай являются угрозой для подводных кабелей.