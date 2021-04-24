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Исчезновение подлодки у берегов Бали: запас кислорода закончился

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 09:29
Исчезновение подлодки у берегов Бали: запас кислорода закончился Фото: подводная лодка KRI Nanggala 402 (wikimedia.org Alonzo M. Archer)
Автор: Инна Собора

Спасателные команды продолжают поиски пропавшей в море у берегов Бали подводной лодки ВМС Индонезии. Запас кислорода там закончился на рассвете в субботу.

Об этом пишет Reuters.

На борту подлодки на момент исчезновения было 53 члена экипажа.

Поисковые вертолеты и другие корабли покинули Бали и военно-морскую базу на Яве, направляясь в район, где в среду был потерян контакт с 44-летним KRI Nanggala-402. Подводка готовилась провести торпедные учения.

"Официальные лица заявили, что если бы субмарина была цела, ей хватило бы воздуха только на рассвет субботы", - говорится в сообщении.

Отметим, сейчас по местному времени на Бали 14:30.

Представитель вооруженный сил Индонезии заявил, что с имеющимся оборудованием подлодку смогут найти.

Ранее сообщалось, что США направят Индонезии помощь в поиске пропавшей подводной лодки.

РБК-Украина писало, что кислорода на подлодке хватит на 72 часа. Об исчезновении подловдной лодки стало известно 21 апреля.

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Исчезновение подлодки у берегов Бали: запас кислорода закончился
Исчезновение подлодки у берегов Бали: запас кислорода закончился
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