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Пропавший без вести атлет из Уганды решил остаться в Японии

Автор: РБК-Украина

Пропавший без вести атлет из Уганды решил остаться в Японии. Он оставил записку, в которой написал, что не планирует возвращаться домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

20-летний тяжелоатлет оставил записку в своем номере. Спортсмен объяснил решение исчезнуть тяжелой жизнью в Уганде.

Также стало известно, что Ссекитолеко купил билет на скоростной поезд. Он отправился в сторону Нагои.

Тяжелоатлет из Уганды, уже находясь в Японии, пропустил квалификацию и был вычеркнут из числа участников Олимпийских игр. 20 июля он должен был вернуться домой.

Японская полиция продолжает поиски пропавшего спортсмена.

Напомним, что в Токио пропал олимпиец из Уганды. Ему хотели сделать тест на COVID.

Также украинскую участницу Олимпиады в Токио отправили на самоизоляцию.

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ЯпонияУганда