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Зниклий безвісти атлет з Уганди вирішив залишитися в Японії

Автор: РБК-Україна

Зниклий безвісти атлет з Уганди вирішив залишитися в Японії. Він залишив записку, в якій написав, що не планує повертатися додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

20-річний важкоатлет залишив записку у своєму номері. Спортсмен пояснив рішення зникнути важким життям в Уганді.

Також стало відомо, що Ссекітолеко купив квиток на швидкісний поїзд. Він вирушив у бік Нагої.

Важкоатлет з Уганди, вже перебуваючи в Японії, пропустив кваліфікацію і був викреслений з числа учасників Олімпійських ігор. 20 липня він повинен був повернутися додому.

Японська поліція продовжує пошуки зниклого спортсмена.

Нагадаємо, що у Токіо зник Олімпієць з Уганди. Йому хотіли зробити тест на COVID.

Також українську учасницю Олімпіади в Токіо відправили на самоізоляцію.

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ЯпоніяУганда