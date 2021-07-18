Зниклий безвісти атлет з Уганди вирішив залишитися в Японії. Він залишив записку, в якій написав, що не планує повертатися додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
20-річний важкоатлет залишив записку у своєму номері. Спортсмен пояснив рішення зникнути важким життям в Уганді.
Також стало відомо, що Ссекітолеко купив квиток на швидкісний поїзд. Він вирушив у бік Нагої.
Важкоатлет з Уганди, вже перебуваючи в Японії, пропустив кваліфікацію і був викреслений з числа учасників Олімпійських ігор. 20 липня він повинен був повернутися додому.
Японська поліція продовжує пошуки зниклого спортсмена.
Нагадаємо, що у Токіо зник Олімпієць з Уганди. Йому хотіли зробити тест на COVID.
Також українську учасницю Олімпіади в Токіо відправили на самоізоляцію.