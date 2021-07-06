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Пропавший на Камчатке самолет разбился. Найдены его обломки

Автор: РБК-Украина

Пропавший в России на Камчатке самолет Ан-26 разбился. Его обломки нашли около поселка Палана, куда направлялся самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Информацию о том, что обломки найдены, подтвердил гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров.

"Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать", - отметил он.

Кроме того, информацию об авиакатастрофе подтвердила Росавиация.

Напомним, сегодня утром стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку. На борту находились 28 человек.

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