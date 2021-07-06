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Зниклий на Камчатці літак розбився. Знайдено його уламки

Автор: РБК-Україна

Зниклий в Росії на Камчатці літак Ан-26 розбився. Його уламки знайшли біля селища Палана, куди прямував літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Інформацію про те, що уламки знайдено, підтвердив гендиректор компанії "Камчатське авіапідприємство" Олексій Храбров.

"Так, знайшли уламки літака. Де і за яких обставин, сказати не можу. Завтра тільки може бути інформація. На місце полетить літак з ранку, вертоліт почне працювати", - зазначив він.

Крім того, інформацію про авіакатастрофу підтвердила Росавіація.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що літак Ан-26, який летів з Петропавловськ-Камчатського до селища Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку. На борту перебували 28 осіб.

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