Зниклий на Камчатці літак розбився. Знайдено його уламки

Зниклий в Росії на Камчатці літак Ан-26 розбився. Його уламки знайшли біля селища Палана, куди прямував літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Інформацію про те, що уламки знайдено, підтвердив гендиректор компанії "Камчатське авіапідприємство" Олексій Храбров.

"Так, знайшли уламки літака. Де і за яких обставин, сказати не можу. Завтра тільки може бути інформація. На місце полетить літак з ранку, вертоліт почне працювати", - зазначив він.

Крім того, інформацію про авіакатастрофу підтвердила Росавіація.