На Камчатке пропал пассажирский самолет Ан-26: все подробности

На Камчатке перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-26 . Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

Самолет перестал выходить на связь в районе Паланы, когда начал снижение при посадке. Во время полета экипаж не сообщал о проблемах на борту, сообщили в экстренных службах.

Кто в самолете

На борту - 22 пассажира, в том числе ребенок 2014 года рождения, и шесть членов экипажа. В основном это жители Паланы, включая главу поселка Ольгу Мохиреву, начальника мобилизационного отдела администрации населенного пункта Александра Андрейкина.

Здесь опубликован список пассажиров пропавшего АН-26.

Что могло произойти

В экстренных службах предполагают, что борт мог упасть в море. Согласно одной из версий, это могло произойти из-за ошибки пилотирования при плохой видимости.

В то же время, в пресс-службе регионального правительства сообщают, что не располагают данными о падении пассажирского самолета. Также МЧС опровергло информацию об обнаружении возможного места падения Ан-26. Место падения самолета пока не обнаружено, сообщили в МЧС России.

Власти Камчатки сообщили, что самолет заходил на посадку со стороны суши, а не моря. Ан-26 перестал выходить на связь в 10 км от аэропорта Палана.

В Росавиации также заявили о сложных погодных условиях в районе происшествия.

Реакция властей

По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта"). Кроме того, проверку начала Камчатская транспортная прокуратура.

По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина сформирована комиссия под руководством главы Минтранса Виталия Савельева.