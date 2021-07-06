Не выходит на связь: на Камчатке пропал пассажирский самолет
На Камчатском полуострове (территория РФ) перестал выходить на связь самолет Ан-26. Он выполнял пассажирский рейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Утром в МЧС Росссии сообщили, что самолет, следующий в Палану на Камчатке, не выходит на связь. На борту находились 28 человек - 22 пассажира и шесть членов экипажа.
В то же время, крушение пока не подтверждается.
Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют два вертолета и спецсамолет.
ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что пропавший на Камчатке Ан-26 перестал выходить на связь при посадке, о проблемах на борту экипаж не докладывал. Кроме того, источник допустил, что самолет мог упасть в море.
В РФ уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Ранее в Индонезии через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты с радаров пропал пассажирский Boeing.