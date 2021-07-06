ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Не выходит на связь: на Камчатке пропал пассажирский самолет

Новина українською →
Вторник 06 июля 2021 08:30
Не выходит на связь: на Камчатке пропал пассажирский самолет Фото: самолет с пассажирами перестал выходить на связь (wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

На Камчатском полуострове (территория РФ) перестал выходить на связь самолет Ан-26. Он выполнял пассажирский рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Утром в МЧС Росссии сообщили, что самолет, следующий в Палану на Камчатке, не выходит на связь. На борту находились 28 человек - 22 пассажира и шесть членов экипажа.

В то же время, крушение пока не подтверждается.

Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют два вертолета и спецсамолет.

ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что пропавший на Камчатке Ан-26 перестал выходить на связь при посадке, о проблемах на борту экипаж не докладывал. Кроме того, источник допустил, что самолет мог упасть в море.

В РФ уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Ранее в Индонезии через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты с радаров пропал пассажирский Boeing.

Читайте РБК-Украина в Google News
АН-26 Камчатка Самолет
NEWS
В Украине 541 новый случай коронавируса
В Украине 541 новый случай коронавируса
DAILY
После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине